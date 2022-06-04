Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına alarak bir kere daha anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Leyla'nın, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu.
Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür"
NAZAR DEĞDİ
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz ay ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına aldı. Hürriyet'in haberine göre, çiftin bebeklerinin dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu öğrenildi.