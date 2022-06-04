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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına alarak bir kere daha anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Leyla'nın, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

04.06.2022 09:15 - Son Güncelleme: 04.06.2022 09:16
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür"

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan İmirzalıoğlu, "Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkes nasip etsin. Sanki insanın daha önce yaşamadığı, hissetmediği bir alan açılıyor hem kalbinde hem beyninde. Bahtları açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yeni doğan bebekleri Leyla hastanede tedavi görüyor! Dışarıdan mikrop kapınca...

NAZAR DEĞDİ

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz ay ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına aldı. Hürriyet'in haberine göre, çiftin bebeklerinin dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu öğrenildi.

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