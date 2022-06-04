Jessica May’in eşi Hüseyin Kara bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Brezilyalı oyuncunun gelin gittiği memleket...
Jessica May'in eşi Hüseyin Kara bakın aslen nereliymiş! Geçen aylarda Türk vatandaşı olan Jessica May, Afara adlı eğlence programına konuk oldu. 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile dünyaevine giren May'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde dünyaya gelen oyuncunun özellikle eşi merak konusu edildi. Ünlü fotoğrafçı hakkında en çok ise "Hüseyin Kara nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Jessica May hangi şehre gelin gitmiş...
2018'de dünyaevine girdiği fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı Jessica May, geçen aylarda Türk vatandaşı oldu. Bir süredir vatandaşlık için uğraşan ünlü oyuncu, haberi sosyal medyada duyurdu.
JESSİCA MAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?
May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya geldi. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşti ve modellik yapmaya başladı.
Oyunculuğa Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etti. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü oldu, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer aldı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünyaevine girdi.