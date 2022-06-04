Jessica May’in eşi Hüseyin Kara bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Brezilyalı oyuncunun gelin gittiği memleket...

Oyunculuğa Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etti. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü oldu, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer aldı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünyaevine girdi.