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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ve Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ve Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

Emanet dizisinde başrol oynayan Türkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde apar topar diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Hem Sıla Türkoğlu cephesinden hem de dizinin yapım şirketinden karşılıklı iddialara gelmişti. 'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezinden çıkarken görüntülendi. İkili, görüntülendiklerini fark edince panikledi.

04.06.2022 10:25 - Son Güncelleme: 04.06.2022 10:25
Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

'Emanet' adlı dizide 'Seher' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmak istediğini söyleyen Türkoğlu, sözleşmesinin kuralları nedeniyle ayrılamamış, feshedilmesini istediğinde ise bu isteği gerçekleştirilmemişti. Bunun ardından sezon finali çekimlerine gelmeyen Türkoğlu yerine dublör kullanılmıştı. Olayın gündem olması ardından taraflardan ilk açıklama gelmişti.

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Dizinin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada iddiaları kabul eden Karamel Yapım, oyuncuları Türkoğlu'nun bu davranışının etik kurallara aykırı olduğunu ve kendileri maddi/manevi sıkıntıya soktuğunu söyleyerek izleyicilerinden Türkoğlu adına özür dilemişti.

Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

Yapımın açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu ve avukatı Hakan Ayranpınar bir basın açıklaması metni paylaşmış ve Türkoğlu'nun Ocak ayı başlangıcında diziden ayrılmak istediğini belirttiği, yapımın da bunu kabul ettiğini iddia eden taraf, reyting oranı ve yurt dışı satışı iyi olan dizinin kanal istediği sürece devam edeceğini söyleyerek Türkoğlu'na emrivaki yaptığını iddia etmişti.

Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

Ayrıca ağır çalışma şartları, tatil-izin-raporlu günlerde bile Türkoğlu'nu çalıştırmaya zorladıkları, mobbing yaptıkları ve kötü davrandıklarını da iddia eden avukat Ayranpınar, Türkoğlu'nun ayrılma isteğinin ilk başta kabul edildiğini söylemişti.

Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

YENİ BİR AŞK MI?

Tüm bu yaşananların ardından yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken objektiflere yansıdı.

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