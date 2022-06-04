Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı ve Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı

Yapımın açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu ve avukatı Hakan Ayranpınar bir basın açıklaması metni paylaşmış ve Türkoğlu'nun Ocak ayı başlangıcında diziden ayrılmak istediğini belirttiği, yapımın da bunu kabul ettiğini iddia eden taraf, reyting oranı ve yurt dışı satışı iyi olan dizinin kanal istediği sürece devam edeceğini söyleyerek Türkoğlu'na emrivaki yaptığını iddia etmişti.