Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ve Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu yakalandı elleri kollarına dolandı! Diziden olaylı ayrılmıştı
Emanet dizisinde başrol oynayan Türkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde apar topar diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Hem Sıla Türkoğlu cephesinden hem de dizinin yapım şirketinden karşılıklı iddialara gelmişti. 'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezinden çıkarken görüntülendi. İkili, görüntülendiklerini fark edince panikledi.
'Emanet' adlı dizide 'Seher' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmak istediğini söyleyen Türkoğlu, sözleşmesinin kuralları nedeniyle ayrılamamış, feshedilmesini istediğinde ise bu isteği gerçekleştirilmemişti. Bunun ardından sezon finali çekimlerine gelmeyen Türkoğlu yerine dublör kullanılmıştı. Olayın gündem olması ardından taraflardan ilk açıklama gelmişti.
Yapımın açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu ve avukatı Hakan Ayranpınar bir basın açıklaması metni paylaşmış ve Türkoğlu'nun Ocak ayı başlangıcında diziden ayrılmak istediğini belirttiği, yapımın da bunu kabul ettiğini iddia eden taraf, reyting oranı ve yurt dışı satışı iyi olan dizinin kanal istediği sürece devam edeceğini söyleyerek Türkoğlu'na emrivaki yaptığını iddia etmişti.
YENİ BİR AŞK MI?
Tüm bu yaşananların ardından yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken objektiflere yansıdı.