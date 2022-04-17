Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a bebek ziyareti! Karnı burnunda Sinem’in son haline bakın doğuma günler kala...
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a bebek ziyareti! 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini vermişti. Aynı dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıtuğ çifti, geçen günlerde Kurt Efe adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, soluğu hastanede aldı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan Kobal, son haliyle dikkat çekerken hamileliği hakkında konuştu. İşte Sinem Kobal'ın son hali...
17.04.2022 00:50 - Son Güncelleme: 17.04.2022 01:00
2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin geçtiğimiz sene ilk çocukları dünyaya gelmişti.
Aynı dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıtuğ çifti, geçen günlerde Kurt Efe adını verdikleri bebeklerine kavuştu.
KIVANÇ TATLITUĞ'A BEBEK ZİYARETİ!
Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, soluğu hastanede alarak Kurt Efe'yi görmeye gitti.
Hastane önünde objektiflere yansıyan Sinem Kobal'ın son hali ise dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Sinem Kobal, hamileliğinin son ayında olduğunu söyledi.