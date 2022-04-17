Nurgül Yeşilçay'dan nişanlısı Necati Kocabay ile görüşmek isteyen eski eşi Cem Özer'e: "Her dakika görüşürsen eski koca olmaz"
Nurgül Yeşilçay'dan nişanlısı Necati Kocabay ile görüşmek isteyen eski eşi Cem Özer'e yanıt geldi. Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ve nişanlısı ile Arnavutköy'de kameralara takıldı. Ünlü oyuncuya, 12 yıl önce boşandığı Cem Özer'in, "Necati Bey ile tanışmayı istiyorum. Nurgül'e çok iyi geldiğini düşünüyorum. Oğlum Nejat'ı görüyorum, çok mutlu. Belli ki evde huzur var" açıklaması hatırlatıldı. Nurgül, eski eşine bakın nasıl yanıt verdi.
"HER DAKİKA GÖRÜŞÜRSEN ESKİ KOCA OLMAZ"
Nurgül Yeşilçay'dan nişanlısı Necati Kocabay ile görüşmek isteyen eski eşi Cem Özer'e yanıt geldi.
Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile akşam yemeğindeydi. Oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, "Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik, çok mutluyuz. Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı. Onu da izledik, çok güzeldi" dedi.
"NECATİ DE CEM'LE TANIŞMAK İSTEDİ"
Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer, geçtiğimiz günlerde '2. Sayfa' programına konuk olmuş, "Necati Bey ile tanışmadım henüz, tanışmayı istiyorum. Necati, Nurgül'e çok iyi geliyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, "Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı.
"BENİ ORTADA BIRAKTILAR"
Tatil planı sorulan 46 yaşındaki güzel, "Ben hep tatildeyim ama Barcelona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" açıklamasını yaptı. "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusunu ise "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar beni" şeklinde cevapladı.