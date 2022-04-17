Nurgül Yeşilçay'dan nişanlısı Necati Kocabay ile görüşmek isteyen eski eşi Cem Özer'e: "Her dakika görüşürsen eski koca olmaz"

"BENİ ORTADA BIRAKTILAR"

Tatil planı sorulan 46 yaşındaki güzel, "Ben hep tatildeyim ama Barcelona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" açıklamasını yaptı. "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusunu ise "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar beni" şeklinde cevapladı.