Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı! Hakan Ural’ın kızı harekete geçti! Annesine kayıtsız kalmayan Melisa Ural...
Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı! Şarkılar Bizi Söyler programıyla her Cumartesi izleyici karşısına çıkan Sibel Can, konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor. Henüz çocuk yaşlarda çıkmaya başladığı sahnelerde fırtınalar estiren Sibel Can, sesi ve güzelliğinin yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, son konserinde o danslarına bir yenisini ekledi. Vücudunu saran elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can, oryantal dansıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin dansına kayıtsız kalamadı. İşte ayrıntılar...
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru tarafından keşfedildi. Kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, hem sesi hem güzelliğiyle dilden dile dolaşmaya başladı.
Kısa sürede büyük ün kazanan Sibel Can, 17 yaşındayken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.
Sibel Can'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Hakan Ural ile boşandıktan bir yıl sonra müteahhit Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Emir Aksüt adında bir oğlu daha oldu.
Emir Aksüt'ü kucağına almasıyla üçüncü kez anne olan Sibel Can, hem özel hayatı hem de kariyeriyle uzun yıllar adından söz ettirdi.