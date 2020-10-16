Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

Sinem Kobal'ın bebeğinin ismi belli oldu. Hamileliği magazin dünyasında yakından takip edilen başarılı oyuncu Sinem Kobal bebeğine Lalin ismini verecek. Hamilelik sürecinde sporunu ihmal etmeyen Sinem Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, eşine Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı. İşte Sinem Kobal'ın bebeği Lalin'i büyüteceği villa...

Sabah
16.10.2020 09:54 - Son Güncelleme: 16.10.2020 10:34
Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da hayatını birleştiren 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın bebeğinin ismi merak ediliyordu. Ünlü oyuncu kızına Lalin ismini verecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİNİN ADI 'LALİN' OLACAK

Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal'ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu.Sinem Kobal kızının adını "Lalin" koyacak.

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ünlü çiftin doğacak bebeğinin ismini duyan herkes internette anlamını aratıyor. Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamını taşıyor.

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

"ÇOK HEYECAN VAR"

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın." açıklamasını yapmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...

Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can saks mavisi elbisesiyle sosyal medya gündeminde! 'Kaç yaşındasın ama hala porselen bebek gibisin'
Sibel Can saks mavisi elbisesiyle sosyal medya gündeminde! 'Kaç yaşındasın ama hala porselen bebek gibisin'