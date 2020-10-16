Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! İşte Lalin İmirzalıoğlu'nun büyüyeceği villa...
Sinem Kobal'ın bebeğinin ismi belli oldu. Hamileliği magazin dünyasında yakından takip edilen başarılı oyuncu Sinem Kobal bebeğine Lalin ismini verecek. Hamilelik sürecinde sporunu ihmal etmeyen Sinem Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, eşine Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı. İşte Sinem Kobal'ın bebeği Lalin'i büyüteceği villa...
16.10.2020 09:54
- Son Güncelleme: 16.10.2020 10:34
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