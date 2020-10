Haberler Galeri Magazin Sibel Can saks mavisi elbisesiyle sosyal medya gündeminde! 'Kaç yaşındasın ama hala porselen bebek gibisin'

Güçlü sesi ve güzelliği ile yılların eskitemediği Sibel Can, Instagram paylaşımıyla gündemde. Engincan ve Emir adında iki oğlu, Melisa adında da bir kızı bulunan başarılı şarkıcı sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sibel Can, karantina sürecinde tamamladığı 'Hayat' isimli albümünün 3. klibini 'Bil Diye Söylüyorum'a çekti. Beş ayrı kıyafet giyen ve Kilyos Sahili'nde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Sibel Can'a, 'Çok güzelsin', 'Kaç yaşındasın ama hala porselen bebek gibisin' şeklinde yorumlar yapıldı. Peki Sibel Can kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

