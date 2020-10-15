Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

DEMET ÖZDEMİR

'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir 10.5 milyonluk takipçisiyle sosyal medyanın en gözde isimlerinden...

Özdemir'in yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor... Ünlü oyuncuya dair en çok merak edilenlerden biri de yaşadığı ev.