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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...
Doğum için gün sayan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu çifti bebeklerinin ismini belirledi. Henüz kızlarının ismini açıklamayan ünlü çift, önümüzdeki günlerde anne baba olacak. Koronavirüs nedeni ile dışarıda vakit geçirmeyen 33 yaşındaki Sinem Kobal, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evi...
15.10.2020 16:23
- Son Güncelleme: 15.10.2020 16:23
Doğum için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih ettiği bilinen Sinem Kobal'ın evinin bahçesinden yaptığı paylaşım sonrası ünlü çiftin aşk yuvası merak edildi.
İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı'nın Çeşme'deki malikanesinin değeri tam 20 milyon lira. Ünlü televizyoncu, 8 odalı lüks konut için şöyle demişti:
"Tek amacım o 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Kalabalık seviyorum."
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