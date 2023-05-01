Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı söyledi: ’’Yakında...’’ 77 milyon TL’lik evlerinde... 2 çocuk annesi Sinem Kobal hakkındaki o haber heyecanlandırdı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu söyledikleriyle heyecanlandırdı. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift ilk çocuklarına Lalin, ikinci çocuklarına da Leyla adını verdi. Çiftin, ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni ev aldıkları ve yuvalarına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödedikleri iddia edilmişti. Yakışıklı sunucu konuya ilişkin açıklama yapmazken, eşi hakkında söyledikleriyle hayranlarını sevindirdi. ''Yakında...'' İşte detaylar...