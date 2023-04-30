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Haberler Magazin 6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Bir kızı olacağını açıklayan Enver'in bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan ve kızına kavuşmak için gün sayan Enver'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, kızının odasından ilk kez paylaşımda bulunarak "Kuzuyu beklerken" ifadelerini kullandı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.04.2023 16:16 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:16
6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Aslı Enver, geçen aylarda Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Nikahtan kısa bir süre sonra oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kızı olacağını açıklayan Enver'in bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Ancak oyuncu, iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan ve kızına kavuşmak için gün sayan Enver'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Ünlü oyuncu, kızının odasından ilk kez paylaşımda bulunarak "Kuzuyu beklerken" ifadelerini kullandı.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...

Önceki günlerde evinden paylaşımda bulunan Aslı Enver'in bu paylaşımı da çok konuşuldu. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlü isimlerin evleri...

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