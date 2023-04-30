6,5 aylık hamile olan Aslı Enver bebeğinin odasından ilk kez paylaştı! “Kuzuyu beklerken” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi...
Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Bir kızı olacağını açıklayan Enver'in bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan ve kızına kavuşmak için gün sayan Enver'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, kızının odasından ilk kez paylaşımda bulunarak "Kuzuyu beklerken" ifadelerini kullandı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
30.04.2023 16:16 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:16
Aslı Enver, geçen aylarda Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti.