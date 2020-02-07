Kenan Ece eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu? Flaşlar patlayınca panik oldu! İşte şok görüntüler

Kenan Ece, Asmalımescit'te bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kendisinden üç yaş büyük olan oyuncu Canan Ergüder ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu olan Kenan Ece, aniden patlayan flaşlardan ne yapacağını şaşırdı ve hızlıca mekana geri girdi. Ece'nin yanında oyuncu eşi Canan Ergüder'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kenan Ece'nin tavırları ise akıllara, "Kenan Ece, eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu?" sorusunu getirdi.