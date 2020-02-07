Kenan Ece eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu? Flaşlar patlayınca panik oldu! İşte şok görüntüler
Güllerin Savaşı dizisinde eşi Canan Ergüder ile birlikte rol alan ünlü oyuncu Kenan Ece, önceki gece Aslımescit'te bir kadınla eğlenirken görüntülendi. Mekanda eğlendiği kız arkadaşıyla kapı önünde sohbete devam eden 39 yaşındaki oyuncu, flaşlar aniden patlayınca ne yapacağını şaşırdı ve hızlıca mekana geri girdi. Kenan Ece'nin yanında oyuncu eşi Canan Ergüder'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 2017 yılında evlenen çift, mutlu evlilikleriyle magazin gündemine gelirken, yaşanan son gelişme akıllara 'Kenan Ece eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. İşte o anlar...
Kenan Ece, Asmalımescit'te bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kendisinden üç yaş büyük olan oyuncu Canan Ergüder ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu olan Kenan Ece, aniden patlayan flaşlardan ne yapacağını şaşırdı ve hızlıca mekana geri girdi. Ece'nin yanında oyuncu eşi Canan Ergüder'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kenan Ece'nin tavırları ise akıllara, "Kenan Ece, eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu?" sorusunu getirdi.