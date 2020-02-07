Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...
Kimdir bu Özge Yağız? Sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor. Bir anda Twitter'da trendler listesine giren Özge Yağız'ın kim olduğu, günün en çok sorulan sorusu oldu. Yemin adlı bir dizide Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız, güzelliği ile adından söz ettiriyor. Oyuncunun sevenleri, "Özge Yağız aşırı güzelsin" etiketiyle binlerce yorum yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? İşte Özge Yağız'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...
07.02.2020 15:16
- Son Güncelleme: 07.02.2020 15:35
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