GaleriMagazin

Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

Kimdir bu Özge Yağız? Sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor. Bir anda Twitter'da trendler listesine giren Özge Yağız'ın kim olduğu, günün en çok sorulan sorusu oldu. Yemin adlı bir dizide Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız, güzelliği ile adından söz ettiriyor. Oyuncunun sevenleri, "Özge Yağız aşırı güzelsin" etiketiyle binlerce yorum yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? İşte Özge Yağız'ın yaşı, boyu, kilosu ve özel hayatına dair her şey...

07.02.2020 15:16 - Son Güncelleme: 07.02.2020 15:35
Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

Yemin dizisinin genç oyuncusu Özge Yağız, başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

Sosyal medyayı aktif kullanan Yağız, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Son olarak Yağız, Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

Oyuncunun hayranları Twitter'da, "Özge Yağız aşırı güzelsin" adlı bir hashtag açtı. Bu etiketle binlerce kişi güzel oyuncuya yorum yağdırdı.

Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız sosyal medyayı salladı! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu...

PEKİ ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan Ece eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu? Flaşlar patlayınca panik oldu! İşte şok görüntüler
Kenan Ece eşi Canan Ergüder'i aldatıyor mu? Flaşlar patlayınca panik oldu! İşte şok görüntüler