RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Merve Dizdar son olarak Anneler Günü paylaşımlarıyla dikkat çekti. Anneler Günü'nden kayınvalidesini de unutmayan Merve Dizdar'a "Hayırlı gelin" yorumları yapıldı.

10.05.2021 12:18 - Son Güncelleme: 10.05.2021 12:18
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Merve Dizdar'ın anneler günü paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar oyunculuğunun yanı sıra son derece mütevazı özel hayatıyla da takdir topluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen isimlerinden Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar 'annelerini' kendi usulünde paylaştı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

İkilinin evli olduğunu ilke defa öğrenen ve oldukça şaşıranlar, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.