Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle arz-ı endam etti! Tekne pozları ortalığı kavurdu! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşi sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle arz-ı endam etti! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermiş ve çift geçen günlerde aile arasında yapılan bir törenle nişanlamıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Özdemir, nişan sonrası tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çiçekli bikinisiyle verdiği tekne pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Özdemir fit haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan tatil pozları...
03.07.2022 18:15 - Son Güncelleme: 03.07.2022 18:15
Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç yaklaşık 2 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti.