Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filminde rol almıştı! Yeşilçam'ın Arap Celal'i memleketiyle ters köşe yaptı! Herkes Celal Yonat'ı Arap sanıyordu ama...

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal, Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmindeki performansıyla gönüllere taht kurdu. Yeşilçam denilince akıllara gelinen unutulmaz isim Celal Yonat, her ne kadar "Arap Celal" olarak anılsa da, gerçek memleketi bambaşka çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal, Kemal Sunal'ın "Üç Kağıtçı" filmindeki performansıyla gönüllere taht kurdu. Yeşilçam denilince akıllara gelinen unutulmaz isim Celal Yonat, her ne kadar "Arap Celal" olarak anılsa da, gerçek memleketi bambaşka çıktı!
Kemal Sunal'ın unutulmaz eserleri arasında hiç kuşkusuz Üç Kağıtçı filmi de yer alıyor.
Komedi türündeki 1981 yapımı Üç Kağıtçı filminin kadrosunda; Kemal Sunal, Nizam Ergüden, Ali Şen, Turgut Özatay ve Celal Yonat gibi usta isimler yer aldı.