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Seda Sayan lüks evinden paylaştı! Bahçede çalışan eşi Çağlar Ökten'i öve öve bitiremedi: Kocam da kocam

Daha önce defalarca gönlünü başka isimlere kaptıran Seda Sayan aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu. 24 Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Son olarak "Uyuyan adamdan nefret ederim. Adam dediğin hafta sonunu eviyle ilgilenerek geçirir" notuyla eşi Çağlar Ökten'i paylaşan Seda Sayan kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:35 Güncelleme 01 Eylül 2024, 19:56
Seda Sayan lüks evinden paylaştı! Bahçede çalışan eşi Çağlar Ökten’i öve öve bitiremedi: Kocam da kocam 1

Daha önce defalarca gönlünü başka isimlere kaptıran Seda Sayan aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu. 24 Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Son olarak "Uyuyan adamdan nefret ederim. Adam dediğin hafta sonunu eviyle ilgilenerek geçirir" notuyla eşi Çağlar Ökten'i paylaşan Seda Sayan kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan lüks evinden paylaştı! Bahçede çalışan eşi Çağlar Ökten’i öve öve bitiremedi: Kocam da kocam 2

Ekranların tanınan ismi Seda Sayan aradığı aşkı kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de buldu.

Seda Sayan lüks evinden paylaştı! Bahçede çalışan eşi Çağlar Ökten’i öve öve bitiremedi: Kocam da kocam 3

24 Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan magazin dünyasına büyük şok yaşatmıştı.

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