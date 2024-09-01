İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın son haline bakın! Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Derya Tuna magazin gündeminde değişimiyle çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, son haliyle sosyal medyayı salladı! "Estetikliler kervanı"na katılan Tuna, geçirdiği operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Derya Tuna'nın son hali...