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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın son haline bakın! Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Derya Tuna magazin gündeminde değişimiyle çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, son haliyle sosyal medyayı salladı! "Estetikliler kervanı"na katılan Tuna, geçirdiği operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Derya Tuna'nın son hali...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 18:17 Güncelleme 01 Eylül 2024, 18:17
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın son haline bakın! Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı 1

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Derya Tuna magazin gündeminde değişimiyle çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, son haliyle sosyal medyayı salladı! "Estetikliler kervanı"na katılan Tuna, geçirdiği operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Derya Tuna'nın son hali...

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın son haline bakın! Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı 2

1983 yılında "Günah" filminde tanışıp birbirlerine aşık olan İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna nikah masasına oturmuştu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın son haline bakın! Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı 3

Ancak çift 18 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.

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