Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin'siz tatil
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan yeşil bikinisiyle plajda arz-ı endam eden Hande Erçel'in düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bodrum'da eğlenen Erçel'in, keyifli objektiflere yansıdı.
16.08.2021 09:00
- Son Güncelleme: 16.08.2021 09:00
Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum'da eğlenen Erçel'in, keyifli objektiflere yansıdı.
Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu attı.
27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, düzgün fiziği ve tercih ettiği bikinisiyle görenlerin beğenisini topladı.