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Haberler Magazin Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin'siz tatil

Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin'siz tatil

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan yeşil bikinisiyle plajda arz-ı endam eden Hande Erçel'in düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bodrum'da eğlenen Erçel'in, keyifli objektiflere yansıdı.

16.08.2021 09:00 - Son Güncelleme: 16.08.2021 09:00
Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum'da eğlenen Erçel'in, keyifli objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu attı.

Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ
Arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden oyuncu, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, düzgün fiziği ve tercih ettiği bikinisiyle görenlerin beğenisini topladı.

Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

KEREM DE DAHİL OLACAK
Erçel'in arkadaşlarıyla yaptığı tatile, sonrasında sevgilisi Kerem Bürsin'in de dahil olacağı öğrenildi.

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