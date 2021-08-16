Hande Erçel yeşil bikinisi ve düzgün fiziğiyle mest etti çocuklarla çocuk olmayı ihmal etmedi! Kerem Bürsin’siz tatil

ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ

Arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden oyuncu, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.