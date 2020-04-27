RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si olarak hafızalara kazınan, Gel Dese Aşk ile ekranlara dönen ve şimdilerde de Evde Biz Bize programıyla atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki Öykü Gürman'ın 10 parmağında 10 marifet. Oyunculuk, şarkıcılık kariyerine şimdilerde sunuculuğu da ekleyen Öykü Gürman, kardeşi Berk Gürman ile seslendirdikleri 'Evlerinin Önünü Boyalı Direk' şarkısıyla ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Öykü Gürman'ın hakkında en çok merak edilenlerden biri de nereli oldu. Öykü Gürman'ın nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin memleketleri.

27.04.2020 16:27 - Son Güncelleme: 27.04.2020 16:27
Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

İşte başta Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin memleketleri.

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Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

DEMET AKALIN

Kocaeli

Bakın Öykü aslen nereli! Evde Biz Bize'nin güzel sunucusu Öykü Gürman şaşırttı

ONUR TUNA

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