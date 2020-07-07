Gamze Özçelik'in tatil fotoğrafı gündeme damga vurdu! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik'in tatil rotası...
Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Uğur Pektaş ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Murathan adında bir erkek evlada sahip olan Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerini zirvede bıraktıktan sonra insanların hayatına dokunmak için harekete geçti. Yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir toplayan Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, tatil rotasını, meslektaşlarının aksine Rize'ye çevirdi. Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi. 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya gelen Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın annesi ile birlikte Rize'ye gidip gitmediği ise merak konusu oldu.
Gamze Özçelik, tatil rotasını Rize'ye çevirdi. Bahçeleri gezen Özçelik, "Doğal ortamda büyümeye duyduğum özlemden dolayı, nerede boş bir arazi görsem oraya ev yapma hayali kuruyorum" dedi. Sosyal medya paylaşımına yazdığı not ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Gamze Özçelik'in çok konuşulacak o paylaşımı…
"YEŞİLLİK GÖRDÜĞÜMDE EV YAPMA HAYALİ KURARIM"
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik Rize'de bahçeleri gezerken çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, "Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım."
"Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescit inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence..."
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çocuklarıyla sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları... Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. ... Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. ... 1999 yılında katıldığı Elite Model Look'ta İpek güzeli, 2000'de katıldığı Miss Turkey'de ise 2. güzeli seçildi
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.