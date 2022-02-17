Alişan'la yan yana paylaştı sosyal medyanın diline fena düştü! Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı: "Alişan'ın yanındaki kim?"

Halil Ergün ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan ve ardından sosyal medyada 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarıyla ti'ye alınan Koşan, bu kez dikkatli davrandı.