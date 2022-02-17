Alişan'la yan yana paylaştı sosyal medyanın diline fena düştü! Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı: "Alişan'ın yanındaki kim?"
Alişan'la yan yana paylaştı sosyal medyanın diline fena düştü! Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı, ünlü isim kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Alişan'ın programına konuk olan Mine Koşan Instagram'dan, "Alişan'la biz" notuyla bir fotoğraf yayınladı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Koşan'ı görenler, "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumunda bulundu. İşte 63 yaşındaki 'filtreli' Mine...
17.02.2022 17:14 - Son Güncelleme: 17.02.2022 17:14
"ALİŞAN'IN YANINDAKİ KİM?"
Alişan'la yan yana paylaştı sosyal medyanın diline fena düştü! Mine Koşan'ı görenler tanıyamadı...
Abartılı filtre denince Seda Sayan'ı aratmayan Mine Koşan sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı son olarak Alişan'ın programına konuk oldu.
Bu kez de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamayan Mine Koşan'a "Alişan'ı tanıdık da yanındaki kim?" yorumları yapıldı.
Mine Koşan'ın abarttığı filtreli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Mine Koşan'ın filtresiz hali...