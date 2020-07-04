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Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kemal Sunal rol aldığı 82 filmle Yeşilçam'ın efsanesi. Türkiye'nin yüzünü güldüren adamın filmlerindeki teknik hataları sizler için derledik.

04.07.2020 13:26 - Son Güncelleme: 04.07.2020 13:26
Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

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Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Tarık Akan'ın canlandırdığı Damat Ferit henüz öğrenciyken baba oluyor ve bunu arkadaşlarına açıklıyor. Ferit "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Kemal Sunal'ın filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

FİLMLERDEKİ HATALAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

KEMAL SUNAL / POSTACI

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

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