Bensu Soral mutfakta şov yapmaya kalkınca olanlar oldu! Hem güldü hem güldürdü! Sosyal medyanın diline fena düştü
Bensu Soral mutfakta şov yapmaya kalkınca olanlar oldu! Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle evliliğinde yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Soral, eşi ile arasını düzelttikten sonra aşk pozlarıyla beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mutfağa girip yaptığı keki takipçileriyle paylaşmak isteyen Soral, şov yapmaya kalkınca olanlar oldu. İşler istediği gibi gitmeyince gülme krizine giren ünlü oyuncu, takipçilerini de kahkahaya boğdu. İşte Bensu Soral'ın o anları...
13.07.2022 22:11 - Son Güncelleme: 13.07.2022 22:15
Bir süredir evliliklerinde sıkıntılı zamanlar geçiren ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, ilişkilerini yoluna soktu.