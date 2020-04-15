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Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı filminde...

Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. 1984 yapımı Postacı filmi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar yer alıyor. Posta dağıtıcısı Adem sevdiği kızı almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem'i beğenir. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

15.04.2020 11:51 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





