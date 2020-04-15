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Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı filminde...

Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. 1984 yapımı Postacı filmi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar yer alıyor. Posta dağıtıcısı Adem sevdiği kızı almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem'i beğenir. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

15.04.2020 11:51 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:51
Kemal Sunal Postacı'da... Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir. Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş'ta çekildi.

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Kemal Sunal Postacı'da... Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

Kemal Sunal Postacı'da... Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

Kemal Sunal Postacı'da... Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

Kemal Sunal Postacı'da... Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

İşte o sahne...

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