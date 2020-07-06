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Kemal Sunal'ın efsane filmi Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur'un son hali! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...
Kemal Sunal'ın efsane filmi Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur'un son hali! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...
82 Yeşilçam filminde rol alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biridir Umudumuz Şaban. 1979 yılında izleyici ile buluşan Umudumuz Şaban, amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelen Şaban'ın hikayesini anlatır. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Filme damga vuran ise sarışın güzel Serpil Nur. Umudumuz Şaban'ın sarışın güzeli Serpil Nur'un son hali şaşırtacak.
06.07.2020 17:49
- Son Güncelleme: 06.07.2020 17:49
Başrollerinde Kemal Sunal, Serpil Nur, Turgut Özatay'ın olduğu "Umudumuz Şaban", 1979 yapımı Kartal Tibet'in yönettiği filmdir.
Filmde Canan karakterine hayat veren Serpil Nur'un son hali merak konusu. İşte başta Umudumuz Şaban'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.
YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR
Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.
SERPİL ÖRÜMCER
Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.