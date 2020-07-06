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Kemal Sunal'ın efsane filmi Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur'un son hali! Yeşilçam'ın sarışın güzeli...

82 Yeşilçam filminde rol alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biridir Umudumuz Şaban. 1979 yılında izleyici ile buluşan Umudumuz Şaban, amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelen Şaban'ın hikayesini anlatır. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Filme damga vuran ise sarışın güzel Serpil Nur. Umudumuz Şaban'ın sarışın güzeli Serpil Nur'un son hali şaşırtacak.

06.07.2020 17:49 - Son Güncelleme: 06.07.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





