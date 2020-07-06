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Bergüzar Korel'den bikinili pozlar! Kilo göndermesine ilk yorum Esra Erol'dan geldi: Dağılabiliriz arkadaşlar

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 37 yaşındaki Bergüzar Korel doğum sonrası aldığı kilolarla ilgili sosyal medya hesabından göndermede bulundu. 2 çocuk annesi Bergüzar Korel, bikinili fotoğraflarını paylaşarak yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bergüzar'ın bikinili fotoğraflarına ilk yorum ise başarılı sunucu Esra Erol'dan geldi. Oyuncu çiftin Mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş ve babası Halit Ergenç'e benzerliği ile konuşulmuştu.

06.07.2020 17:37 - Son Güncelleme: 06.07.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





