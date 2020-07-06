Bergüzar Korel'den bikinili pozlar! Kilo göndermesine ilk yorum Esra Erol'dan geldi: Dağılabiliriz arkadaşlar
Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 37 yaşındaki Bergüzar Korel doğum sonrası aldığı kilolarla ilgili sosyal medya hesabından göndermede bulundu. 2 çocuk annesi Bergüzar Korel, bikinili fotoğraflarını paylaşarak yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bergüzar'ın bikinili fotoğraflarına ilk yorum ise başarılı sunucu Esra Erol'dan geldi. Oyuncu çiftin Mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş ve babası Halit Ergenç'e benzerliği ile konuşulmuştu.
Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendi haberini yazdı ve sonuna da gazetecilere atıfta bulunarak "Sizleri yormak istemedim" notunu ekledi. Bikinili fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel'in kendisine yaptığı yorumlara ilk destek Esra Erol'dan geldi.
*Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI!
*Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!
*4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.
*Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı.
*Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.
*Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler "eski halinden eser yok" demekten kendilerini alamadılar.
*Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.
*Sizleri yormak istemedim… İyi yazlar olsun
VİRÜS TEDBİRİ 0
Gçetiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.