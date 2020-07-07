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Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı hüsranla bitti! Evlilikleri çatırdıyor
Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı hüsranla bitti! Evlilikleri çatırdıyor
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Çift aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladı. İkiliye yakın kaynaklar çiftin arasında sorunlar olduğunu ve Meghan Markle'ın her geçen gün içine kapandığını belirtiyor. İşte detaylar...
07.07.2020 09:17
- Son Güncelleme: 07.07.2020 09:17
BÜYÜK MÜCADELE
Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içinde olduğu ileri sürülüyor.
SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR
Sunday Mirror gazetesine konuşan ve adını vermeyen bir kaynak, Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarıyla ilgili bazı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını ileri sürdü.
MEGHAN İÇİNE KAPANDI
Aynı kaynak Markle'ın giderek sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Kocasından uzaklaşan Markle'ın içine kapandığını belirtti.
WILLIAM'IN DOĞUM GÜNÜNDE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ
Gazeteye konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre Prens Harry de aile bağlarında oluşan çatlak nedeniyle üzüntü içinde. Prens'in, ağabeyi William'ın doğum günü olan 21 Haziran'da da kendini kötü hissettiği iddia edildi.
ARKADAŞIYLA BAĞLARINI KOPARDI
Meghan Markle ile Prens Harry'nin Los Angeles'a taşınmalarının ardından beklenmedik başka gelişmeler de yaşanmıştı. Markle, yıllardır en iyi arkadaşı olan Jessica Mulroney ile tüm bağlarını koparmıştı.