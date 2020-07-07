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Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı hüsranla bitti! Evlilikleri çatırdıyor

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Çift aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladı. İkiliye yakın kaynaklar çiftin arasında sorunlar olduğunu ve Meghan Markle'ın her geçen gün içine kapandığını belirtiyor. İşte detaylar...

07.07.2020 09:17 - Son Güncelleme: 07.07.2020 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





