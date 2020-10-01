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Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

Bazı filmler vardır, bir kere bakıp unutur gidersiniz. Ancak öyle filmler vardır ki, kaç kere seyrettiğinizi bilmeden defalarca aynı merakla ve mutlulukla seyredersiniz. Onlardan biri Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı kadrosunda Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi isimleri barındıran 1976 yapımı Tosun Paşa. Yaş kaç olursa olsun, seyrederken mutlu olduğunuz filmlerden biri olan Tosun Paşa hakkında belki daha önce hiç duymadığını bazı bilgileri derledik. Artık Tosun Paşa'yı artık başka bir gözle izleyeceksiniz!

01.10.2020 11:17 - Son Güncelleme: 01.10.2020 11:17
Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

İşte Tosun Paşa filmini başka bir gözle izlemenize ön ayak olacak o bilgiler.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

Tosun Paşa'nın yönetmeni, her zaman jön olarak gördüğümüz yakışıklı aktör Kartal Tibet'tir. Kartal Tibet'in yönetmenlik mesleğine geçiş yaptığı ilk filmidir.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

Herkes çok bilmese de, 'Tosun Paşa' aslında Nazım Hikmet eserinden uyarlanmıştır.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

Tellioğulları'ndan Akil'i canlandıran oyuncu Akil Öztuna, bir sahnede deveden düştüğü için iç kanama geçirip vefat etmiştir.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz

Filmdeki çöl sahneleri Kilyos'ta, diğer sahneler Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı gibi mekanlarda çekilmiştir.

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