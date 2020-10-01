Kemal Sunal'ın efsane filmi Tosun Paşa'daki bu detay herkesi şoke etti! Artık başka bir gözle izleyeceksiniz
Bazı filmler vardır, bir kere bakıp unutur gidersiniz. Ancak öyle filmler vardır ki, kaç kere seyrettiğinizi bilmeden defalarca aynı merakla ve mutlulukla seyredersiniz. Onlardan biri Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı kadrosunda Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi isimleri barındıran 1976 yapımı Tosun Paşa. Yaş kaç olursa olsun, seyrederken mutlu olduğunuz filmlerden biri olan Tosun Paşa hakkında belki daha önce hiç duymadığını bazı bilgileri derledik. Artık Tosun Paşa'yı artık başka bir gözle izleyeceksiniz!
01.10.2020 11:17
- Son Güncelleme: 01.10.2020 11:17
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