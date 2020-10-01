Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile şaşırtan benzerliği! 'Genlerden gelen güzellik'

"TEYZE VE YEĞEN"

Ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok paylaşım yapmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı. Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla takipçilerinin beğenisine sunarken, ilk yorum Rüya'nın annesi olan Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Hanım'dan geldi. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçelerinin dikkatinden kaçmadı.