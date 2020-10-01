Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile şaşırtan benzerliği! 'Genlerden gelen güzellik'
Gençliği, annesi derken şimdi de yeğeni ile magazin gündeminde yerini alan Fahriye Evcen, Instagram hesabından Rüya Seçgin ile fotoğrafını paylaştı. 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in, ablası Ayşen Evcen'in kızı Rüya ile benzerliği dikkat çekti. Dakikalar içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen ve yeğenine sosyal medyada, 'Genlerden gelen güzellik' şeklinde yorumlarda bulunuldu.
"TEYZE VE YEĞEN"
Ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok paylaşım yapmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı. Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla takipçilerinin beğenisine sunarken, ilk yorum Rüya'nın annesi olan Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Hanım'dan geldi. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçelerinin dikkatinden kaçmadı.
FAHRİYE EVCEN KİMDİR, NERELİ?
Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç! Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.
Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.
Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin oğulları Karan 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi.