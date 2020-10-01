Çağatay Ulusoy'un son hali Pablo Escobar'a benzetildi! "Escobar'ın mutlu hali"

ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİ GÜNDEMDE

Ulusoy doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı. Bu fotoğraf sosyal medyada Pablo Escobar'a benzetildi. İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...