Çağatay Ulusoy'un son hali Pablo Escobar'a benzetildi! "Escobar'ın mutlu hali"
Çağatay Ulusoy son hali ile sosyal medya gündeminden düşmüyor. Son olarak yeni bir projede yer alan ve rol gereği kilo alan Çağatay Ulusoy, Pablo Escobar'a benzetildi. 23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncuya sosyal medyada, "Escobar'ın mutlu hali" şeklinde yorumlar yapılıyor. İşte Pablo Escobar'a benzetilen Çağatay Ulusoy ve ünlülerin ilginç benzerlikleri...
ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİ GÜNDEMDE
Ulusoy doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı. Bu fotoğraf sosyal medyada Pablo Escobar'a benzetildi. İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...