RAMAZAN İMSAKİYE
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Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift bulvar gazetelerine özel hayatın ihlali davası açmıştı. Bu dava hakkında mahkemeden Meghan ve Harry'i şoke eden bir karar çıktı.

07.05.2020 17:44 - Son Güncelleme: 07.05.2020 17:53
Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

Meghan Markle, İngiliz bulvar gazetelerine savaş açtı ve özel hayatın ihlali gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Geçen hafta ilk duruşma gerçekleşti. Dün ise davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakim ilişkili Gazeteler lehine bir karar yayınladı ve Meghan'ın davasının üç unsurunun çıkarılmasını istedi.

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Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

Bu unsurlar şöyle; 1-Davalının dürüstçe ve kötü niyetle davrandığı, 2- Davalının, davacı ve babası arasında kasıtlı olarak fikir ayrılığı yarattığı, 3- Davacı, sanığın kendisini yanlış ve zararlı bir şekilde tasvir etmeyi amaçlayan müdahaleci veya saldırgan hikayeler yayınlamanın bariz gündeminden rahatsız olmuştur. Davanın her bir yönüne yönelik saldırı gerekçeleri, iddiaların hukukla ilgisiz olması veya yetersiz bir şekilde belirtilmiş olması veya gündeme getirilen meselelerin dava yönetim gerekçeleri dışında tutulması için dava edilmesinin orantısız olacağı yönündedir.

Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

Alınan bu karar sonrası şaşırdıklarını dile getiren Meghan Markle'ı temsil eden hukuk firması bir açıklama yaptı ve "Bugünkü karar, bu davanın temel unsurlarının değişmediğini ve ilerlemeye devam edeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Düşes'in hakları ihlal edildi; gizlilikle ilgili yasal sınırlar aşıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, Mail on Sunday'in Sussex Düşesi'ni hedef almak için çarpık, manipülatif ve dürüst olmayan taktikler kullandığı tam olarak ortaya çıktı" dedi.

Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

BENİ UYARMIŞLARDI
Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."

Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.

Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

PRENS HARRY PİŞMAN MI?

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 35 yaşındaki Harry, arkadaşlarına "hayatının bu kadar ters- yüz olmasına inanamadığını" söylüyor. En çok da orduda geçirdiği dönemi özlediğini belirtiyor.

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