Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar

BENİ UYARMIŞLARDI

Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."

Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.