Meghan Markle ve Prens Harry ayrılma kararı sonrası dava açmıştı! Mahkemeden şok karar
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift bulvar gazetelerine özel hayatın ihlali davası açmıştı. Bu dava hakkında mahkemeden Meghan ve Harry'i şoke eden bir karar çıktı.
Bu unsurlar şöyle; 1-Davalının dürüstçe ve kötü niyetle davrandığı, 2- Davalının, davacı ve babası arasında kasıtlı olarak fikir ayrılığı yarattığı, 3- Davacı, sanığın kendisini yanlış ve zararlı bir şekilde tasvir etmeyi amaçlayan müdahaleci veya saldırgan hikayeler yayınlamanın bariz gündeminden rahatsız olmuştur. Davanın her bir yönüne yönelik saldırı gerekçeleri, iddiaların hukukla ilgisiz olması veya yetersiz bir şekilde belirtilmiş olması veya gündeme getirilen meselelerin dava yönetim gerekçeleri dışında tutulması için dava edilmesinin orantısız olacağı yönündedir.
Alınan bu karar sonrası şaşırdıklarını dile getiren Meghan Markle'ı temsil eden hukuk firması bir açıklama yaptı ve "Bugünkü karar, bu davanın temel unsurlarının değişmediğini ve ilerlemeye devam edeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Düşes'in hakları ihlal edildi; gizlilikle ilgili yasal sınırlar aşıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, Mail on Sunday'in Sussex Düşesi'ni hedef almak için çarpık, manipülatif ve dürüst olmayan taktikler kullandığı tam olarak ortaya çıktı" dedi.
BENİ UYARMIŞLARDI
Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."
Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.