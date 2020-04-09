Haberler Galeri Magazin Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal'ın tüm filmlerinin neredeyse hepsi birer efsaneye dönüştü Hababam Sınıfı'ndan, Kibar Feyzo'ya, Tosun Paşa'dan, Tosun Paşa'ya hepsi tekrar tekrar oturup izlediğimiz filmler. Onlardan biri de Şendul Şaban. Ancak Şendul Şaban hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçek herkesi çok şaşırtıyor. 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

09.04.2020 09:10 - Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





