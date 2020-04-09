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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal'ın tüm filmlerinin neredeyse hepsi birer efsaneye dönüştü Hababam Sınıfı'ndan, Kibar Feyzo'ya, Tosun Paşa'dan, Tosun Paşa'ya hepsi tekrar tekrar oturup izlediğimiz filmler. Onlardan biri de Şendul Şaban. Ancak Şendul Şaban hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçek herkesi çok şaşırtıyor. 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

09.04.2020 09:10 - Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı. Ve oradaki küçük kız çocuğunun kimliği herkesi şaşırttı. Bakın o küçük kız kim. İşte başta o isim olmak üzere çocuk oyuncuların değişimi.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Volkan Demirok

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın sevilen filmi...
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