Kemal Sunal'a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un siz bir de son halini görün

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'ın, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle çok konuşulan dizinin Naci Tosun'u, Mehmet Kurt'tu. Emret Komutanım'dan sonra ekranlarda pek göremediğimiz Naci Kurt bakın şimdilerde neler yapıyor.