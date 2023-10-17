Kemal Sunal'a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un siz bir de son halini görün

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'ın, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle çok konuşulan dizinin Naci Tosun'u, Mehmet Kurt'tu. Emret Komutanım'dan sonra ekranlarda pek göremediğimiz Naci Kurt bakın şimdilerde neler yapıyor.
Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan Mehmet Kurt, yeni mesleğiyle şaşırttı.
Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Emret Komutanım, geniş bir hayran kitlesine sahipti.
Arda Kural, Sarp Leventoğlu, Sermiyan Midyat gibi isimlerin bulunduğu dizide en çok güldüren oyunculardan biri de Mehmet Kurt'tu.