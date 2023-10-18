CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son hali görenleri şaşırttı! Zayıfladıkça bambaşka birine dönüşen Burak bu kez...

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in son hali geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ardından babası tarafından dolandırıldığı haberleriyle sık sık magazin gündemien gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Zayıflamasıyla çok konuşulan Özdemir bu kez saçlarını kazıttı.