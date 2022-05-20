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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Bir dönemin en popüler isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, özellikle Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği İyi Aile Çocuğu filmindeki Oya karakteriyle hafızalara kazındı. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle yıllardır sahnelerden uzak olan sanatçı, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak adından söz ettirdi. 80'li yıllarda fırtınalar estiren Avcı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcı bir kez daha kendine hayran kaldı. İşte Harika Avcı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

20.05.2022 20:31 - Son Güncelleme: 20.05.2022 20:31
Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği İyi Aile Çocuğu filmindeki Oya karakteriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Harika Avcı, hem güzelliği hem de kariyeriyle 80'lerde fırtınalar estirmişti.

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Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle yıllardır sahnelerden uzak olan sanatçı, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak adından söz ettirdi.

Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Ünlü oyuncu, "Dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır" notuyla geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı.

Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

Nostaljik paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götüren Avcı, bir kez daha güzelliğiyle gündeme geldi ve gençlik kendine hayran bıraktı.

Kemal Sunal efsanesi İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sıydı! Harika Avcı’dan aylar sonra ilk paylaşım! Gören yine hayran kaldı son hali...

İşte Harika Avcı'nın binlerce beğeni alan o fotoğrafı...

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