Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Derin dekolteli ip askılısıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı
Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, konser öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bu akşam dinleyicileriyle buluşan Sağın, sahneye çıkmadan önce yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekolteli ip askılı elbisesiyle poz veren Sağın'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma dakikalar içinde adeta yorum yağdı. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...
20.05.2022 20:47 - Son Güncelleme: 20.05.2022 20:47
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser maratonuna hız kesmeden devam ederken Imnstagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, konser öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.