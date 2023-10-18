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Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban'ın Halil'i Zihni Göktay'ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Zihni Göktay'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Zihni Göktay'ın ünlü oyuncunun babası olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zihni Göktay'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:55 Güncelleme 18 Ekim 2023, 14:55
Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 1

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapım Atla Gel Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.

Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 2

Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı filmde Halil karakterini canlandıran Zihni Göktay da kısa sürede gündem oldu.

Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 3

Genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilen filmde performansıyla dikkat çeken Göktay'ın hayatı da araştırılmaya başlandı.

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