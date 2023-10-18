Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban'ın Halil'i Zihni Göktay'ın kızı da kendi gibi oyuncu çıktı! Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Zihni Göktay'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Zihni Göktay'ın ünlü oyuncunun babası olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zihni Göktay'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı...