İzleyici tam bir "Oh" çekmişken saç baş yolduracak hamle geliyor! Reytinglerde sınıfta kalan Yalı Çapkını'na iki oyuncu apar topar geri dönüyor

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezona göre bu sezon reytinglerde beklediği başarıyı yakalayamayan Yalı Çapkını'nda flaş bir hamle suları ısıtacak. İddilara göre önceki sezon saç baş yolduran ikili Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam diziye geri dönüyor.