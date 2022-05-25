Keloğlan'ın cilveli güzeli Fatma bakın kim! Duyan şoke oldu meğer hep onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın...
Keloğlan'ın cilveli güzeli Fatma bakın kim! Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Türk sinema tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Keloğlan Aramızda filminin Fatma'sı ise 'Yeşilçam'ın masum bakışlı güzeli' olarak hafızalara kazındı. Ancak performansının yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncu, Yeşilçam'daki erotik film furyası döneminde sinemaya ara verdi ve yurt dışına tekstil eğitimi almaya gitti. 2001 yılında setlere geri dönen oyuncu; Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın gibi birçok yapımda rol aldı. Yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Fatma'nın hangi ünlü oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Keloğlan'ın afet güzeli hangi ünlü oyuncuymuş...
25.05.2022 20:23 - Son Güncelleme: 25.05.2022 20:23
Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmi, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Keloğlan Aramızda filminin Fatma'sı ise hem performansı hem güzelliğiyle büyük beğeni topladı.
Ses Dergisi yarışmasında 3. olduktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu, Yeşilçam'daki erotik film furyası döneminde sinemaya ara verdi ve Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti.
Ancak setlerden çok fazla ayrı kalamadı. 2001 yılında setlere geri dönen oyuncu; Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymadın gibi birçok yapımda rol aldı.