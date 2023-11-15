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Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Rüştü Asyalı'nın başrolü üstlendiği Keloğlan filminin Fatma'sı yıllar sonra gündem oldu. Güzelliğiyle Keloğlan Aramızda filmine damga vuran oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağızları açık kaldı. Fatma karakteriyle bilinen oyuncunun Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Keloğlan'ın biricik Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 12:27 Güncelleme 15 Kasım 2023, 12:34
Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar... 1

Annesiyle birlikte İstanbul'a dayısının yanına gelen Keloğlan'ın (Rüştü Asyalı) İstanbul'daki maceralarının anlatıldığı komedi filmi Keloğlan Aramızda, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar... 2

Yıllar geçse de ilk günkü gibi izleyicilerini gülümsetmeyi başaran filmde Fatma karakterini canlandıran oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu.

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar... 3

Rüştü Asyalı'nın partneri olarak kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağızları açık kaldı.

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