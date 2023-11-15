Fahriye ve Burak'la adım adım Milano! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in romantik pozları hayran bıraktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Ünlü çift şu sıralar adım adım Milano sokaklarını arşınlıyor. İlk paylaşımlar ise Burak Özçivit'ten geldi. İşte detaylar...