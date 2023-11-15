Fahriye ve Burak'la adım adım Milano! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in romantik pozları hayran bıraktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Ünlü çift şu sıralar adım adım Milano sokaklarını arşınlıyor. İlk paylaşımlar ise Burak Özçivit'ten geldi. İşte detaylar...
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Attıkları her adımla gündem olmayı başaran Özçivit ailesi, şu sıralar Milano'da.