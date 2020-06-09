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Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! " Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı"

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden olan Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Özellikle 'En Son Babalar Duyar' dizisiyle hafızalara kazınan Atik, ölümüyle sanat dünyasını da yasa boğdu. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Ayşegül Atik, aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'nda da görev alıyordu. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşegül Atik, bir süredir kanser tedavi görüyordu. Usta oyuncun vefat haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

09.06.2020 14:11 - Son Güncelleme: 09.06.2020 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





