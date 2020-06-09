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Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! " Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı"

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden olan Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Özellikle 'En Son Babalar Duyar' dizisiyle hafızalara kazınan Atik, ölümüyle sanat dünyasını da yasa boğdu. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Ayşegül Atik, aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'nda da görev alıyordu. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşegül Atik, bir süredir kanser tedavi görüyordu. Usta oyuncun vefat haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

09.06.2020 14:11 - Son Güncelleme: 09.06.2020 14:14
Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

En Son Babalar Duyar dizisi ile hafızalarda yer edinen usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti.

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Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

72 yaşındaki usta oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Usta oyuncun vefat haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı mesajı paylaştı.

Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

İşte Ayşegül Atik için paylaşılan mesajlar

Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

ALİ SUNAL

Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı.

Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür geçirdik birlikte güldük ağladık. İnsan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı. Ayşegül Atik dostumdu. Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar anılar

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