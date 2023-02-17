SON DAKİKA: Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin ve Dilan Polat'tan kahreden bilgi: "Kardeşi ile yan yana cenazeleri çıkmış"
Son dakika haberi... Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle genç ismin sevenleri kahroldu. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyordu. Hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı merak ediliyordu. Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade eden Ragıp Narin, enkaz altından çıkarılan cesetlerin yüzlerinin tanınmaz halde olduğunu açıklamıştı. Ragıb Narin, Instagram'dan Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldığını belirtti. Dilan Polat da "Kardeşi ile yan yana cenazeleri çıkmış" sözleriyle yürek sızlattı.
17.02.2023 13:44 - Son Güncelleme: 17.02.2023 14:15
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."
Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.
Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu sosyal medyada Ragıb Narin paylaştı. Narin paylaşımında "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.
TAHA DUYMAZ vefat etti! Acı haberi Dilan Polat duyurdu! ''Cenazelerini görmüş...''
Ardından 16 Şubat akşamı yeni açıklama yapan Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade etti.