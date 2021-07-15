Gürkan Uygun'dan merakla beklenen Kurtlar Vadisi açıklaması! Eşi ve çocuklarıyla ortaya çıkmıştı Memati geri mi geliyor?

Önceki gün katıldığı bir ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uygun, "Çok yakında bir sürpriz yapabilirim. Proje seçerken dijital ya da geleneksel medya ayrımı yapmıyorum. Benim için en önemli olan şey senaryo" açıklamasını yaptı.



