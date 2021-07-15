Gürkan Uygun'dan merakla beklenen Kurtlar Vadisi açıklaması! Eşi ve çocuklarıyla ortaya çıkmıştı Memati geri mi geliyor?
Gürkan Uygun'dan merakla beklenen Kurtlar Vadisi açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla ortaya çıkan Gürkan Uygun, katıldığı bir ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son dönemde 'yeniden ekranlarde yer alacak' iddialarıyla gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çeken 47 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili bakın neler söyledi...
MEMATİ GERİ Mİ GELİYOR?
2003 senesinde ekrana gelmeye başlayan ve 4 sezon süren ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Dizide Memati karakterine hayat veren 47 yaşındaki Gürkan Uygun, 2008 yılında Şebnem Ceylan ile dünyaevine girdi.
Çiftin mutlu evliliklerinden Mihriban Balım Uygun ve Ateş Uygun adında iki evladı var. Kendisini doğaya ve doğal hayata adayan ve kameralardan uzakta bir yaşam süren Gürkan Uygun, bol bol ailesi ve sevdikleriyle vakit geçiriyor.
Başrolünde 'Polat Alemdar' karakteriyle Necati Şaşmaz'ın yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi, sık sık ekranlara döneceği yönünde haberlerle gündeme geliyor.
'KURTLAR VADİSİ' CEVABI
Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Gürkan Uygun, "Bu söylentilerini ben de sizler gibi duyuyorum ama bir bilgim yok" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, 2003'te başlayan 'Kurtlar Vadisi'nde dokuz yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınmıştı.