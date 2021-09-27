Kayra Türkoviç'i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı! Şevval Şahin de kavgacı çıktı
Marcus Aral'dan sonra Şevval Şahin'in de adı şiddet olayına karıştı. Tescilli güzel, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç ile bir defilede karşılaştı. Genç modelin üzerine yürüyen Şahin'in, Türkoviç'i tartakladığı iddia edildi. Peki Şevval Şahin'in tartakladığı Kayra Türkoviç kaç yaşında nereli ne okuyor? İşte detaylar...
27.09.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.09.2021 06:59
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Marcus Aral'la yaşadığı şiddetli aşk yüzünden sık sık gündeme geliyor.