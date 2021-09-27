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Kayra Türkoviç'i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı! Şevval Şahin de kavgacı çıktı

Marcus Aral'dan sonra Şevval Şahin'in de adı şiddet olayına karıştı. Tescilli güzel, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç ile bir defilede karşılaştı. Genç modelin üzerine yürüyen Şahin'in, Türkoviç'i tartakladığı iddia edildi. Peki Şevval Şahin'in tartakladığı Kayra Türkoviç kaç yaşında nereli ne okuyor? İşte detaylar...

Doğan Savaş
27.09.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.09.2021 06:59
Kayra Türkoviç’i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı Şevval Şahin de kavgacı çıktı!

Magazin dünyasının olay aşıkları Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in adı şiddet olaylarıyla anılmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayra Türkoviç’i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı Şevval Şahin de kavgacı çıktı!

Genç işadamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülmüştü.

Kayra Türkoviç’i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı Şevval Şahin de kavgacı çıktı!

Birbiri hakkındaki ağır suçlamalarını unutup aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden bu kez Şevval Şahin'in adı bir şiddet olayına karıştı.

Kayra Türkoviç’i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı Şevval Şahin de kavgacı çıktı!

İddiaya göre Şevval Şahin, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Miss Turkey 2021'in finalistlerinden Kayra Türkoviç ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir defilede denk geldi.

Kayra Türkoviç’i defilede gördü üstüne yürüyüp tokatladı Şevval Şahin de kavgacı çıktı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Marcus Aral'la yaşadığı şiddetli aşk yüzünden sık sık gündeme geliyor.

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