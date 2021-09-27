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Haberler Magazin Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

Forbes listesinin en zengin 100 iş insanının 87'sinin eşinden ayrıldığı ortaya çıktı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Carlos Slim, Lerry Ellison ve Warren Buffett, yüklü tazminatlar ödeyerek bekarlığa adım atmıştı.

27.09.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.09.2021 06:59
Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

Tesla'nın patronu Elon Musk ve şarkıcı Grimes ilişkilerini noktaladı.

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Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

Musk ABD medyasına açıklamalar yaptı. Musk 3 yıldır birlikte olduğu Grimes'la "yarı yarıya" ayrıldıklarını söyledi.

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

Daha önce üç kez boşanan Elon Musk'ın Grimes'le evleneceği iddia ediliyordu.

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

ABD'de yapılan bir araştırma, Forbes listesinin ilk 100'ünde yer alan iş insanlarının 87'sinin en az bir kez eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor

ZİRVE JEFF BEZOS'UN...

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