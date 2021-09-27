Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett... İlişkinin heyecanı bitiyormuş! Parayı bulan eşini boşuyor
Forbes listesinin en zengin 100 iş insanının 87'sinin eşinden ayrıldığı ortaya çıktı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Carlos Slim, Lerry Ellison ve Warren Buffett, yüklü tazminatlar ödeyerek bekarlığa adım atmıştı.
27.09.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.09.2021 06:59
ABD'de yapılan bir araştırma, Forbes listesinin ilk 100'ünde yer alan iş insanlarının 87'sinin en az bir kez eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.