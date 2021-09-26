İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi de oyuncu çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
İkimizin Sırrı'nın Seylan'ı Dolunay Soysert'in eski eşi de oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, başrollerini Aras Aydın ile Leyla Feray'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nda canlandırdığı Seylan Sorgun karakteriyle büyük beğeni topladı. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Soysert'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Soysert hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşini duyunca ise şaştı kaldı. Bakın Dolunay Soysert'in eski eşi hangi ünlü oyuncu çıktı...
26.09.2021 17:25
- Son Güncelleme: 26.09.2021 17:25
İkimizin Sırrı dizisinde Seylan Sorgun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in özel hayatı merak konusu oldu.