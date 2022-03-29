Kayahan’ın ’Yemin Ettim’ şarkısının hikayesini anlatan İpek Açar yürek sızlattı: ’Öyle bir şarkı yazayım ki beni hep onunla anımsasınlar’

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Açar, merhum eşiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş. "Büyük usta" sözünü sonuna kadar hak ediyor, her daim onunla gurur duyuyoruz. Bıraktığı eserlerle yolu sevgiden geçen herkesle halen daha buluşmaya devam ediyor. "Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer" demiş bir düşünür, biz de bu akşam sevgiyle saygıyla, onu o muhteşem şarkılarıyla anılarıyla anacağız. Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceğiz.