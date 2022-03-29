Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlatan İpek Açar yürek sızlattı: 'Öyle bir şarkı yazayım ki beni hep onunla anımsasınlar'
Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlatan İpek Açar sözleri ile yürek sızlattı. 3 Nisan 2015'te hayata veda eden usta sanatçı Kayahan'ın bugün doğum günü. İpek Açar, merhum eşi Kayahan'ı andı. Açar, "Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün annesi olan İpek Açar, usta ismin 1991 yılında yayınlanan 'Yemin Ettim' adlı şarkısının hikayesini de ilk kez anlattı.
İpek Açar tarafından her yıl düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri 29 Mart akşamı ekranlarda olacak. 'İpek Yolu Kayahan Özel Programı'nda Suat Suna ve İpek Açar bir araya geldi. Açar ve Suna, Alper Kömürcü İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Kayahan şarkılarını seslendirdiler, düetler gerçekleştirdiler ve Kayahan'la ilgili anılarını paylaştılar.
"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"
Açar, merhum eşiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:
İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş. "Büyük usta" sözünü sonuna kadar hak ediyor, her daim onunla gurur duyuyoruz. Bıraktığı eserlerle yolu sevgiden geçen herkesle halen daha buluşmaya devam ediyor. "Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer" demiş bir düşünür, biz de bu akşam sevgiyle saygıyla, onu o muhteşem şarkılarıyla anılarıyla anacağız. Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceğiz.