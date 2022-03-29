Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...
Seda Sayan'ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Şimdilerde Çağlar Ökten ile evlilik hazırlıkları yapan Seda Sayan'ın Uğur Arslan ile sunduğu programa gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Çiros'un son hali görenleri şaşkına çevirirken fenomen gelin adayının siyah sütyeniyle verdiği iddialı pozları olay oldu. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen iddialı pozları...
29.03.2022 18:22 - Son Güncelleme: 29.03.2022 18:45
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Evleneceksen Gel adlı programına gelin adayı olarak katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurmuş ve kalça danslarıyla gündem olmuştu.
Solmaz Çiros, siyah sütyeni ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.