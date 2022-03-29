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Haberler Magazin Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Seda Sayan'ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Şimdilerde Çağlar Ökten ile evlilik hazırlıkları yapan Seda Sayan'ın Uğur Arslan ile sunduğu programa gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Çiros'un son hali görenleri şaşkına çevirirken fenomen gelin adayının siyah sütyeniyle verdiği iddialı pozları olay oldu. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen iddialı pozları...

29.03.2022 18:22 - Son Güncelleme: 29.03.2022 18:45
Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Evleneceksen Gel adlı programına gelin adayı olarak katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurmuş ve kalça danslarıyla gündem olmuştu.

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Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Çiros, bir dönem aldığı kilolarla magazin gündeminde yer almıştı.

Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen yarışmacı, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.

Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Solmaz Çiros, siyah sütyeni ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan’ın gelin adayı açıkladıkça açıldı! Kalça danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros sütyenli pozlarıyla olay oldu! Son hali...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Çiros'un son hali dikkat çekti.

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